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21:56, 27 ноября 2023Мир

Израиль анонсировал более мощную операцию в Газе после окончания перемирия

Глава МО Израиля: операция в секторе Газа станет более интенсивной после паузы
СюжетМинобороны:
Йоав Галант

Йоав Галант. Фото: Pool / Reuters

Израильская операция в секторе Газа продолжится и станет мощнее после окончания гуманитарной паузы. Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галант, передает The Times of Israel.

Он рассказал, что боевые действия будут происходить по всей территории анклава. «Сейчас у вас есть несколько дней перерыва, но мы вернемся в бой и будем действовать с прежней мощью и даже более мощно», — пообещал израильский министр.

Он также предрек более серьезное сопротивление со стороны палестинского движения ХАМАС, чем было до заключения временного перемирия.

Ранее стало известно, что в Израиле утвердили план боевых действий в секторе Газа после завершения гуманитарной паузы.

Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября.

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      Марина Совина
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