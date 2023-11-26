В Израиле утвердили план боевых действий после окончания перемирия

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Халеви утвердил план боевых действий после перемирия

В Израиле утвердили план боевых действий в секторе Газа после окончания перемирия. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

Уточняется, что начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви вместе с командующим Южным командованием оценил ситуацию в Южном командовании и утвердил планы продолжения боевых действий после завершения гуманитарной паузы.

Ранее стало известно, что Египетская делегация по безопасности начала процедуру обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что получили от Красного Креста данные о передаче его сотрудникам в секторе Газа 14 израильских и троих иностранных заложников, один из которых россиянин.

Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, освобождение россиянина произошло вне списка об обмене.

26 ноября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа с официальным визитом и заверил, что операция ЦАХАЛ продлится до полной победы над палестинским исламским радикальным движением ХАМАС.