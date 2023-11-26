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18:35, 26 ноября 2023Мир

Египет начал обмен заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС

Египет начал процедуру обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Fatima Shbair / AP

Египетская делегация по безопасности начала процедуру обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

Отмечается, что Красный Крест начал принимать от ХАМАС группу из 13 заложников-израильтян, четырех граждан Таиланда и одного россиянина.

24 ноября стало известно, что Египет решил принять часть израильских заложников, которые будут освобождены радикальным палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения о перемирии и обмене заложниками с Израилем и посредниками Катаром и Египтом. «Посреднические усилия Египта привели к освобождению 12 тайских заложников и 13 израильтян, включая женщин и детей, удерживаемых ХАМАС», — говорилось в сообщении.

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      Сергей Равин
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