Египет начал обмен заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС

Египет начал процедуру обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС

Египетская делегация по безопасности начала процедуру обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

Отмечается, что Красный Крест начал принимать от ХАМАС группу из 13 заложников-израильтян, четырех граждан Таиланда и одного россиянина.

24 ноября стало известно, что Египет решил принять часть израильских заложников, которые будут освобождены радикальным палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения о перемирии и обмене заложниками с Израилем и посредниками Катаром и Египтом. «Посреднические усилия Египта привели к освобождению 12 тайских заложников и 13 израильтян, включая женщин и детей, удерживаемых ХАМАС», — говорилось в сообщении.