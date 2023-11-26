В Израиле заявили о получении данных от Красного Креста о передаче заложников

ЦАХАЛ заявили о получении информации от Красного Креста о передаче заложников

Армия обороны Израиля заявила, что получила от Красного Креста данные о передаче его сотрудникам в секторе Газа 14 израильских и троих иностранных заложников. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ЦАХАЛа.

«Основываясь на информации, полученной от Красного Креста, 14 израильских заложников и трое иностранных заложников были переданы Красному Кресту», — говорится в публикации.

Ранее Египетская делегация по безопасности начала процедуру обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что Красный Крест начал принимать от ХАМАС группу из 13 заложников-израильтян, четырех граждан Таиланда и одного россиянина.