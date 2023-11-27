«Красивая бабушка» отсмотрела 200 женихов и выбрала 74-летнего мотоциклиста

67-летняя вдова из Китая нашла свою любовь благодаря телепередаче для знакомств

Вдова из Китая приняла участие в телепередаче для знакомств и нашла свою любовь. Об этом пишет South China Morning Post.

67-летняя Луо Лицзюань из муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая решила устроить личную жизнь после смерти мужа и замужества дочери и отправилась на телевидение. На специальной телепередаче для поиска потенциальных партнеров она рассказала о своем хобби: Лицзюань ведет аккаунт «Красивая бабушка» в Douyin (доступный только в Китае аналог TikTok). Женщина рассказала, что она общительная и любит модно одеваться.

Всего через три месяца после трансляции выпуска с ее участием Лицзюань вернулась в эфир с новым бойфрендом, чтобы поблагодарить ведущих и продюсеров за возможность встретить «превосходного мужчину». Из 200 претендентов она выбрала 74-летнего мотоциклиста по фамилии Ци. По ее словам, после первой передачи с ней связались множество мужчин, многим из которых было лишь около 50 лет и которые оценили ее легкую манеру общения и необычный стиль. Однако Лицзюань не стала тратить время на молодых, потому что искала серьезного партнера и не хотела становиться им обузой, если здоровье ее подведет.

Лицзюань выбрала Ци за его честность и приверженность здоровому образу жизни. Когда они встретились, мужчина откровенно рассказал ей о своем финансовом положении и состоянии здоровья и даже показал выписку от врача, в которой говорилось, что у него все показатели в норме для его возраста. Женщина также рассказала, что Ци каждый вечер занимается с гантелями. На шоу она гордо сжала мышцы на его руках. «Здоровый мужчина — это именно то, что я искала. Неважно, насколько он стар или богат», — заявила Лицзюань в эфире передачи.

Пара сообщила зрителям, что планирует зарегистрировать брак в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что 23-летний житель Китая влюбился в женщину вдвое старше его и сыграл с ней свадьбу. Супруги столкнулись с осуждением и получили большое количество критики в свой адрес от пользователей сети.