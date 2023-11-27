Лисовец назвал шубы из искусственного меха и одежду из кожи модными зимой

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил главные модные тренды зимы. Его комментарий публикует NEWS.ru.

По словам специалиста, в грядущем сезоне популярными окажутся короткие и длинные шубы из искусственного меха. Также в числе популярных он назвал одежду из кожи и пальто из грубой шерсти, в том числе варианты в цветную клетку, полоску и с принтом.

«Чтобы было не холодно, под пальто можно носить тонкий облегающий пуховик. Очень много кожи в тренде: утепленные кожаные плащи, кожаные куртки, дубленки, стиль на стыке 1980-90-х», — уточнил эксперт. В то же время он указал, что актуальность утрачивают большие пуховики и дутые крутки, поскольку лидировать начинают более элегантные предметы гардероба.

Ранее в ноябре Владислав Лисовец назвал россиянам новые тренды в прическах. Специалист отметил, что в женских образах модными оказались различные варианты челок и небрежные укладки.