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15:37, 24 ноября 2023Ценности

Лисовец назвал россиянам новые тренды в прическах

Стилист Лисовец назвал модными небрежные укладки

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянам новые тренды в прическах. Соответствующая публикация появилась на его официальном сайте.

Специалист отметил, что в женских образах модными оказались различные варианты челок и небрежные прически. «Мы больше не носим вылизанные укладки "волос к волоску", идеально выпрямленные утюжком. Вот как проснулись, так и отправились на встречу своим приключениям», — пояснил он. При этом в качестве примера эксперт привел фото манекенщиц с такими стрижками, как шегги и маллет.

Что касается мужчин, им Лисовец посоветовал отказаться от выбритых висков и отрастить пряди.

В октябре парикмахер-стилист Анна Полиенко назвала россиянкам самые модные прически на 2024 год. По словам эксперта, в тренде окажутся естественные локоны и конский хвост.

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      Алина Гостева
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