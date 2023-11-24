Стилист Лисовец назвал модными небрежные укладки

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянам новые тренды в прическах. Соответствующая публикация появилась на его официальном сайте.

Специалист отметил, что в женских образах модными оказались различные варианты челок и небрежные прически. «Мы больше не носим вылизанные укладки "волос к волоску", идеально выпрямленные утюжком. Вот как проснулись, так и отправились на встречу своим приключениям», — пояснил он. При этом в качестве примера эксперт привел фото манекенщиц с такими стрижками, как шегги и маллет.

Что касается мужчин, им Лисовец посоветовал отказаться от выбритых висков и отрастить пряди.

В октябре парикмахер-стилист Анна Полиенко назвала россиянкам самые модные прически на 2024 год. По словам эксперта, в тренде окажутся естественные локоны и конский хвост.