Москвичам предрекли мрачноватую неделю

Вильфанд пообещал москвичам нескучную погоду на неделе из-за морозов

На предстоящей неделе погода в Московском регионе не будет скучной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам метеоролога, во второй половине дня понедельника, 27 ноября, температура начнет понижаться. В результате во вторник, 28 ноября, столбик термометра днем и ночью будет опускаться до минус 3-8 градусов Цельсия.

Ночью в среду, 29 ноября, в столичный регион придут морозы, которые более характерны для января, — ночью до минус 10-15 градусов и днем минус 5-8 градусов. «Это уже совершенно январские морозы, причем такое понижение даже тогда редкость — в течение января обычно всего шесть-семь суток с таким температурным фоном фиксируется», — объяснил эксперт.

В четверг ожидается потепление до минус 4-9 градусов ночью и до плюс 1 градуса Цельсия днем, однако уже в пятницу температура вновь продолжит снижаться. «В ночь на 1, 2 и 3 декабря ожидается до минус 6-11 градусов, а днем в эти числа — около минус 5 градусов. Неделя не будет скучной», — заключил Вильфанд. Что касается атмосферного давления, то в течение всей недели оно будет низким. В связи с этим специалист призвал жителей Москвы и Подмосковья готовиться к «мрачноватой и невеселой» погоде.

Помимо этого, в понедельник, 27 ноября, москвичей попросили отложить поездки на личном транспорте из-за сильного снегопада. В силу непогоды движение на дорогах столицы затруднено.