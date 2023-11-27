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18:11, 27 ноября 2023Мир

Назван предполагаемый срок продления перемирия в секторе Газа

Глава информслужбы Египта Рашван: перемирие в Газе близко к продлению на два дня
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В Египте назвали предполагаемый срок, на который может быть продлено гуманитарное перемирие в секторе Газа. Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что переговорщики близки в согласованию продления на два дня, сообщает Reuters.

«Благодаря усилиям Египта и Катара перемирие в секторе Газа близко к продлению еще на два дня», — говорится в заявлении информслужбы.

Уточняется, что за эти два дня может произойти обмен 20 израильских заложников на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля. Кроме того, в понедельник ожидается освобождение еще 11 израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в Газе, также идут переговоры по освобождению 33 палестинцев.

Ранее стало известно, что египетские, катарские и американские переговорщики близки к соглашению о продлении перемирия в секторе Газа. Отмечается, что ХАМАС хотел добиться четырехдневного продления перемирия, в то время как Израиль настаивал на ежедневном продлении соглашения.

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      Дарья Балацкая
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