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16:08, 27 ноября 2023Мир

Стали известны подробности переговоров по продлению перемирия в Газе

Reuters: Египет, Катар и США близки к соглашению о продлении перемирия в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Египетские, катарские и американские переговорщики близки к соглашению о продлении перемирия в секторе Газа. Такие подробности переговоров стали известны агентству Reuters.

Сообщается, что срок действующего перемирия истекает в понедельник, но на переговорах стороны все еще обсуждают, на какое время будет продлено прекращения огня и какие заключенные будут освобождены в соответствии с ним.

Как отмечает издание, радикальное палестинское движение ХАМАС хочет добиться четырехдневного продления перемирия, в то время как Израиль настаивает на ежедневном продлении.

Ранее ХАМАС назвало условия продления режима прекращения огня. Представители движения заявили, что перемирие будет продлеваться на день за освобождение каждых десяти заложников.

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      Дарья Балацкая
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