Стали известны подробности переговоров по продлению перемирия в Газе

Reuters: Египет, Катар и США близки к соглашению о продлении перемирия в Газе

Египетские, катарские и американские переговорщики близки к соглашению о продлении перемирия в секторе Газа. Такие подробности переговоров стали известны агентству Reuters.

Сообщается, что срок действующего перемирия истекает в понедельник, но на переговорах стороны все еще обсуждают, на какое время будет продлено прекращения огня и какие заключенные будут освобождены в соответствии с ним.

Как отмечает издание, радикальное палестинское движение ХАМАС хочет добиться четырехдневного продления перемирия, в то время как Израиль настаивает на ежедневном продлении.

Ранее ХАМАС назвало условия продления режима прекращения огня. Представители движения заявили, что перемирие будет продлеваться на день за освобождение каждых десяти заложников.