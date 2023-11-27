Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 27 ноября 2023Мир

В России отреагировали на условие Украины о репарациях в мирном договоре

Депутат Новиков: Россию не устроит мир с Украиной с условием выплаты репараций

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россию совершенно не устроит мирный договор с Украиной, в котором будет пункт о выплатах Москвой репараций. Так на условие Киева о перемирии двух государств в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Россия не то что не пойдет на репарации, но даже не сядет за стол переговоров, чтобы обсуждать такого рода абсурдные вещи

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«С другой стороны, это понятно и очевидно всем, когда украинская сторона предлагает или озвучивает такие вещи, она тоже прекрасно понимает, что ни о каких репарациях со стороны России речи идти не может. Это такая извращенная, искаженная форма отказа — вроде как мы не отказываемся, а выдвигаем условия. Но эти условия неприемлемы, значит они сами заранее вести переговоры не готовы и остаются в контексте той логики, в какой находился господин [президент Украины Владимир] Зеленский, когда сам себе подписывал запрет на мирные переговоры с Москвой», — объяснил депутат.

Как заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра, Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. «Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций. Идею о выплатах в Москве назвали аморальной

      Власти прокомментировали снос памятника погибшим в Великой Отечественной войне

      Актриса Рудова снялась в откровенном наряде и рассказала о своем весе

      У военно-транспортного Ил-76 в полете отказала навигация

      Путин разрешил купить бизнес ушедшего из России производителя техники

      Российская экспедиция выявила самовосстановление природы Арктики от загрязнений

      Моргенштерн объявил о закрытии своего лейбла

      Жителей одного города предупредили об опасном уровне радиации из-за шторма

      Названа лучшая вечерняя тренировка для мужчин

      Раскрыты подробности отравления двухлетней девочки из Подмосковья метадоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости