В России отреагировали на условие Украины о репарациях в мирном договоре

Депутат Новиков: Россию не устроит мир с Украиной с условием выплаты репараций

Россию совершенно не устроит мирный договор с Украиной, в котором будет пункт о выплатах Москвой репараций. Так на условие Киева о перемирии двух государств в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Россия не то что не пойдет на репарации, но даже не сядет за стол переговоров, чтобы обсуждать такого рода абсурдные вещи Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«С другой стороны, это понятно и очевидно всем, когда украинская сторона предлагает или озвучивает такие вещи, она тоже прекрасно понимает, что ни о каких репарациях со стороны России речи идти не может. Это такая извращенная, искаженная форма отказа — вроде как мы не отказываемся, а выдвигаем условия. Но эти условия неприемлемы, значит они сами заранее вести переговоры не готовы и остаются в контексте той логики, в какой находился господин [президент Украины Владимир] Зеленский, когда сам себе подписывал запрет на мирные переговоры с Москвой», — объяснил депутат.

Как заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра, Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. «Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.