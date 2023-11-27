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10:57, 27 ноября 2023Силовые структуры

Обокравшие дом сенатора от Алтая воры обчистили также коттедж его соседей

В Истре воры вынесли у соседей сенатора Полетаева украшения на 10 млн рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В подмосковной Истре воры, обокравшие коттедж сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева, обчистили также дом его соседей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, грабители вынесли из дома часы и драгоценности на 10 миллионов рублей. Во время этого ограбления они действовали по аналогичной с кражей из коттеджа Полетаева схеме. Вечером 23 ноября двое мужчин зашли в дом, отжав пластиковую дверь запасного входа. В нем они пробыли несколько минут. За это время воры успели найти и вынести часы и ювелирные изделия.

Сейчас в деле разбирается полиция. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее стало известно, что из дома сенатора Полетаева украли ювелирные украшения и деньги. Ущерб составил один миллион рублей.

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      Варвара Митина
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