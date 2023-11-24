В Подмосковье обокрали дом сенатора от Алтая

РИА Новости: в Истре из дома сенатора Полетаева украли деньги и украшения

Неизвестные украли ювелирные украшения и деньги из дома сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева в подмосковной Истре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

По данным МВД, двое злоумышленников проникли в частный дом в деревне Покровское, отжав дверь, и похитили оттуда деньги и ювелирные украшения. В полицию с заявлением о краже обратилась местная жительница. Общая сумма ущерба составила один миллион рублей, уточняет Baza.

Ранее воры проникли в дом главы муниципального округа Южное Бутово и украли у него пистолет и деньги.