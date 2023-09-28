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13:44, 28 сентября 2023Силовые структуры

У главы Южного Бутова украли пистолет и деньги

Неизвестные обокрали дом главы Южного Бутова

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

У главы муниципального округа Южное Бутово украли пистолет и деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, воры проникли в дом чиновника в поселении Рязановское в Новой Москве. Мужчина уехал рано утро в Аппарат совета депутатов, а вернувшись, увидел, что окно отжато, а внутри беспорядок и грязные следы. Неизвестные вскрыли сейф и достали из него наличные и травматический пистолет.

Правоохранители выясняют точную сумму ущерба и ищут подозреваемых.

Ранее стало известно, что в Москве няня украла у работодательницы украшения и валюту на 3 миллиона рублей.

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    Екатерина Кашурникова
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