У главы Южного Бутова украли пистолет и деньги

Неизвестные обокрали дом главы Южного Бутова

У главы муниципального округа Южное Бутово украли пистолет и деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, воры проникли в дом чиновника в поселении Рязановское в Новой Москве. Мужчина уехал рано утро в Аппарат совета депутатов, а вернувшись, увидел, что окно отжато, а внутри беспорядок и грязные следы. Неизвестные вскрыли сейф и достали из него наличные и травматический пистолет.

Правоохранители выясняют точную сумму ущерба и ищут подозреваемых.

Ранее стало известно, что в Москве няня украла у работодательницы украшения и валюту на 3 миллиона рублей.