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22:38, 27 ноября 2023Россия

Правнучка Брежнева рассказала о своей пенсии

Вышедшая из психбольницы правнучка Брежнева рассказала о пенсии в 26 тысяч руб.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правнучка генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина Филиппова получает пенсию в 26 тысяч рублей. Об этом она рассказала в эфире телепередачи «Малахов», отрывок опубликован на сайте телеканала «Россия».

Она пояснила, что раньше, будучи прописанной в квартире в Звенигороде, она получала выплату в 12 тысяч рублей. После того как она переехала в студию в Москве, ее пенсия увеличилась. «И медицинское обслуживание у меня теперь на законных основаниях», — добавила 50-летняя женщина.

Ранее Филиппова показала свою студию. «Симпатичная, но маленькая очень. (...) Помогала оформлять ее мама. Тут такой прекрасный стиль, только тут не хватает двух комнат небольших», — сказала она. Тогда же стало известно, что Филиппова пережила два инфаркта и вышла из психбольницы.

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      Марина Совина
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