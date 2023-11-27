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14:49, 27 ноября 2023Экономика

Путин похвалил главу ВТБ за погружение в тему судостроения

Президент России Путин проводит встречу с главой ВТБ Костиным

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. На ней глава государства похвалил его за глубокое погружение в тему судостроения. Об этом сообщает ТАСС.

В начале беседы российский лидер поинтересовался тем, как осваивается данная отрасль. В ответ Костин проинформировал Путина о формировании новых органов управления Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и формировании нормативной базы для работы компании. Глава ВТБ добавил, что лично объехал крупнейшие предприятия отрасли.

Костин также сообщил, что команда ВТБ позитивно отреагировала на появление такого колоссального актива.

В октябре президент передал принадлежащий государству пакет акций ОСК банку ВТБ. Сделать это предложили в кабмине для решения вопросов финансового оздоровления компании. Как объяснил глава Минпромторга Денис Мантуров, ВТБ получит 100 процентов ценных бумаг главной судостроительной компании России в доверительное управление на пять лет.

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