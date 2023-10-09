Путин передал акции главной судостроительной компании России банку ВТБ

Путин утвердил передачу ВТБ акций Объединенной судостроительной корпорации

Принадлежащий государству пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) передали банку ВТБ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Передать ВТБ пакет акций главной судостроительной компании России предложили в кабмине для решения вопросов финансового оздоровления компании. ВТБ получит 100 процентов ценных бумаг корпорации в доверительное управление на пять лет, объяснил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам Путина, изменения в структуре руководства компанией являются «без всякого преувеличения, вызовом». При этом доверительное управление акциями не отменяет обязательств по действующим контрактам, исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов.

По словам избранного председателем совета директоров компании главы ВТБ Андрея Костина, в ОСК образовалась «огромная финансовая дыра». Также тревогу вызывает глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, и слабое корпоративное управление, а также убыточность почти всех госконтрактов, отметил он. Вся отрасль находится «на подсосе государства», отметил банкир.

ОСК является крупнейшей судостроительной компанией России, объединяющей большую часть отечественного судостроительного комплекса. В феврале стало известно, что предприятиям ОСК не хватает десятков миллиардов рублей для строительства рыболовецких судов по госпрограмме. На совещаниях в Минпромторге заявили, что только трем крупнейшим верфям недостает 42 миллиардов рублей. По словам источников «Ведомостей», общий дефицит достиг 70 миллиардов.