Путин поддержал передачу Объединенной судостроительной корпорации ВТБ

Путин поддержал предложение правительства о передаче ОСК в управление ВТБ

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство предложило передать ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), и он поддерживает эту инициативу. Его слова на встрече с главой банка Андреем Костиным передает РИА Новости.

ВТБ получит 100 процентов акций корпорации в доверительное управление на 5 лет с целью стабилизации финансового состояния компании.

«Доверительное управление акциями не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов», — сообщила ОСК. Корпорация отметила, что производство судов в России в данный момент растет и, следовательно, требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК.

ОСК является крупнейшей судостроительной компанией России, в ней консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.