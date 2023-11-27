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19:12, 27 ноября 2023Путешествия

Пятилетний мальчик отправился в первое путешествие и не выжил

Пятилетний мальчик упал в бассейн во время путешествия в Египте и не выжил

Фото: diego acosta / Unsplash

Пятилетний мальчик, отдыхавший в Египте с сестрой и матерью, упал в бассейн отеля и не выжил. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, во время первого в жизни путешествия Келана Логан-Деренча (Kelan Logan-Derench), в который ребенок отправился с семьей, он случайно свалился в бассейн, но спасти его не удалось. Что именно стало причиной произошедшего, не сообщается.

В настоящее время мать и сестра мальчика собирают деньги, чтобы переправить его на родину, в Великобританию. «Пожалуйста, помогите, если можете. И попросите близких и друзей оказать поддержку семье Келана», — заявила друг семейства Серена (Serena).

Ранее 11-летний ирландский мальчик-аутист подвергся сексуальному насилию в отеле на испанском острове Тенерифе. Уточняется, что, когда ребенок играл в бильярд с другими детьми, неизвестный мужчина положил руки на брюки мальчика снаружи и схватил его за гениталии.

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      Зарина Дзагоева
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