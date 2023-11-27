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18:05, 27 ноября 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о возможности прописаться в гараже

Депутат Гаврилов: прописаться в гараже можно после изменения документов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россияне смогут прописаться в гараже только после изменения ряда документов на землю. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, пишет «Российская газета».

Законно прописаться в обычном гараже никак не получится — даже если в нем есть канализация и водопровод, отметил парламентарий. «По документам эти гаражи продавались и продаются как некая коммерческая или некоммерческая недвижимость. Кроме того, использование гаража для проживания является использованием земельного участка не в соответствии с его разрешенным использованием, что влечет административную ответственность», — пояснил Гаврилов.

Чтобы построить на месте гаража частный дом или коттеджный поселок, нужно изменить вид разрешенного использования земельного участка и получить разрешение на строительство подобных объектов. «Только по итогам полного прохождения данных процедур возможно будет построить на земельном участке многоквартирный дом или дом блокированной застройки, где действительно можно прописаться», — добавил депутат.

Ранее владельцам гаражей в России упростили жизнь — с 1 октября в силу вступил закон о гаражных объединениях, который закрепил понятия «территория гаражного назначения» и «гаражный комплекс», а также сформировал общий правовой подход создания таких объединений, например, кооперативов или товариществ.

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      Александра Качан
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