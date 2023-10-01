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00:59, 1 октября 2023Среда обитания

Владельцам гаражей упростили жизнь

С 1 октября в России упростили жизнь владельцам гаражей

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

С 1 октября в России вступил в силу закон о гаражных объединениях, который призван упростить жизнь их членов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь в законодательстве закреплено такое понятие как «территория гаражного назначения» и «гаражный комплекс», также сформирован общий правовой подход создания таких объединений, например, кооперативов или товариществ.

Ранее стало известно, что права на старый гараж можно оформить быстрее, если он попадает под программу гаражной амнистии. Легализовать в упрощенном порядке можно только те постройки, которые возвели до 30 декабря 2004 года — до вступления в силу Градостроительного кодекса.

Также россиян предупредили о риске лишиться гаража из-за хранения в нем мусора или использования не по назначению. Кроме того, изъять имущество могут за нарушение прав соседей и за разведение на его территории насекомых-вредителей.

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    Платон Щукин
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