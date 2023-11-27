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19:09, 27 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин делал бомбы для расправы над оппонентами и получил 16 лет колонии

Жителя Мордовии приговорили к 16 годам за использование СВУ против двоих человек

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Саранске приговорил к 16 годам колонии 50-летнего местного жителя, обвиняемого в изготовлении взрывных устройств и покушении на жизнь двоих человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Мордовии.

Ранее судимый мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима с обязанностью выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. В его квартире были найдены инструкции по сбору и изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), а также все необходимые для этого компоненты. Кроме того, у фигуранта был обнаружен список людей, к которым он испытывал неприязненные отношения и с которыми планировал расправиться.

По данным ведомства, в январе и феврале 2022 года осужденный изготовил СВУ и установил их на автомобили людей, с которыми ранее состоял в конфликте. В первом случае отец оппонента, на которого совершалось покушение, получил телесные повреждения, а во втором — произошло возгорание автомобиля потерпевшего.

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      Олеся Мицкевич
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