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19:43, 27 ноября 2023Ценности

Россиянкам назвали необходимое каждой женщине нижнее белье

Фото: Fahad Waseem / Unsplash

Российская стилистка Алена Селезнева назвала необходимое каждой женщине нижнее белье. Ее комментарий публикует портал «Внимание, новости!».

По словам специалистки, в гардероб предпочтительно включить несколько комплектов черного и телесного тонов. При этом под темную одежду следует надевать черное белье, а под светлую — телесное. «Трусов должно быть в два или три раза больше, чем бюстгальтеров», — заявила собеседница издания. Кроме того, трусы и бюстгальтер должны сочетаться по цвету.

В то же время эксперт посоветовала приобрести бра с отстегивающимися или прозрачными бретелями, а также бесшовные и гладкие модели без кружев и рисунков.

В октябре стилист Александр Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе. Речь идет о колготках в сетку. Специалист подчеркнул, что чем она крупнее, тем лучше.

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      Алина Гостева
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