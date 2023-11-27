Россиянкам назвали необходимое каждой женщине нижнее белье

Российская стилистка Алена Селезнева назвала необходимое каждой женщине нижнее белье. Ее комментарий публикует портал «Внимание, новости!».

По словам специалистки, в гардероб предпочтительно включить несколько комплектов черного и телесного тонов. При этом под темную одежду следует надевать черное белье, а под светлую — телесное. «Трусов должно быть в два или три раза больше, чем бюстгальтеров», — заявила собеседница издания. Кроме того, трусы и бюстгальтер должны сочетаться по цвету.

В то же время эксперт посоветовала приобрести бра с отстегивающимися или прозрачными бретелями, а также бесшовные и гладкие модели без кружев и рисунков.

В октябре стилист Александр Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе. Речь идет о колготках в сетку. Специалист подчеркнул, что чем она крупнее, тем лучше.