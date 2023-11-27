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10:05, 27 ноября 2023Силовые структуры

Россиянку осудили на три года условно за избиение новорожденного сына

Под Архангельском дали 3 года условно женщине, избивавшей новорожденного сына

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Архангельской области суд приговорил к трем годам лишения свободы условно 26-летнюю местную жительницу, избивавшую новорожденного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») и статьи 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года после родов женщина находилась в больнице. Она из неприязни стала бить малыша руками. Врачи заметили ссадины на теле мальчика и обратились в полицию. Сейчас потерпевший изъят из семьи.

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      Екатерина Кашурникова
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