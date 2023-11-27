Российская экспедиция выявила самовосстановление природы Арктики от загрязнений

Экспедиция СО РАН обнаружила высокий уровень самовосстановления природы Арктики

Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) обнаружила высокий уровень самовосстановления природы Арктики после промышленного загрязнения. Об этом сообщил вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев, пишет ТАСС.

По его словам, специалисты 15 научных институтов СО РАН исследовали биоразнообразие в Арктической зоне России — на Кольском полуострове и Таймыре, — а также в Забайкальском крае. К работе были привлечены заповедники, расположенные недалеко от предприятий «Норникеля».

«Вывод экспедиции такой: природа имеет достаточно сильные самовосстановительные процессы. Это не значит, что нужно загрязнять ее до бесконечности и потом она сама восстановится. Но тем не менее эта способность хорошая, и нужно этим пользоваться», — заявил Селезнев.

«Норникель» и Сибирское отделение РАН начали совместную работу по исследованию биоразнообразия в 2020 году. Цель проекта — оценить состояние экосистем в регионах деятельности компании. Результаты исследований станут основой разработки корпоративных программ по мониторингу и сохранению биоразнообразия.

Ранее ученые из Северного (Арктического) федерального университета выяснили, что основной причиной загрязнения Арктики являются так называемые мусорные штормы. Специалисты установили, что, в отличие от других участков Мирового океана, мусор в северных районах России скапливается не на поверхности воды — его выбрасывает на берег.