69-я параллель
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18:47, 27 ноября 202369-я параллель

Российская экспедиция выявила самовосстановление природы Арктики от загрязнений

Экспедиция СО РАН обнаружила высокий уровень самовосстановления природы Арктики

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) обнаружила высокий уровень самовосстановления природы Арктики после промышленного загрязнения. Об этом сообщил вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев, пишет ТАСС.

По его словам, специалисты 15 научных институтов СО РАН исследовали биоразнообразие в Арктической зоне России — на Кольском полуострове и Таймыре, — а также в Забайкальском крае. К работе были привлечены заповедники, расположенные недалеко от предприятий «Норникеля».

«Вывод экспедиции такой: природа имеет достаточно сильные самовосстановительные процессы. Это не значит, что нужно загрязнять ее до бесконечности и потом она сама восстановится. Но тем не менее эта способность хорошая, и нужно этим пользоваться», — заявил Селезнев.

«Норникель» и Сибирское отделение РАН начали совместную работу по исследованию биоразнообразия в 2020 году. Цель проекта — оценить состояние экосистем в регионах деятельности компании. Результаты исследований станут основой разработки корпоративных программ по мониторингу и сохранению биоразнообразия.

Ранее ученые из Северного (Арктического) федерального университета выяснили, что основной причиной загрязнения Арктики являются так называемые мусорные штормы. Специалисты установили, что, в отличие от других участков Мирового океана, мусор в северных районах России скапливается не на поверхности воды — его выбрасывает на берег.

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      Константин Лысяков
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