Боец ВС РФ Метис: ВСУ не могут использовать западную технику из-за погоды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны использовать западную бронетехнику на запорожском направлении из-за погоды, объяснил командир группы подразделения специального назначения «Осман» Минобороны России с позывным Метис. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что для российских бойцов нет разницы, в каких условиях вести боевые действия, и люди, и машины способны работать в любых условиях, в отличие от иностранных вооружений, используемых Украиной.

«Для них может что-то и усложнилась, потому что у них была своя тактика, поменялась погода, техника заграничная, которая по нашим местам особо не проходит. Броня не проезжает, Bradley сразу застревает», — сказал Метис.

Он добавил, что ВСУ пытаются скрытно продвигаться на запорожском участке малыми группами по лесополосам. До этого они перемещались на тяжелой и легкобронированной технике.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на украинских и западных аналитиков писало, что украинские войска потеряли шанс вернуть под свой контроль российские территории из-за скорых изменений погодных условий осенью и зимой.

