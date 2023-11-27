В Москве открыли самый большой каток

Самый большой каток в Москве открыли в Парке Горького

Самый большой каток в Москве в пятницу, 24 ноября, открыл в Парке Горького руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. Первым на лед вышел фигурист Евгений Плющенко. Во время торжественного открытия были показаны фрагменты ледовых шоу «Русалочка» и «Сказки Евгения Плющенко», рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе парка.

«Главная новинка этой зимы — изменение конфигурации и увеличение площади катка более чем на пять тысяч квадратных метров (до 22 160 квадратных метров). Пушкинская набережная вновь, как и десятки лет назад, станет его частью. Таким образом центральная часть парка превратится в самый большой каток в Москве», — сообщили в пресс-службе.

С ледовой аллеи на Пушкинской набережной открываются виды на противоположный берег Москвы-реки, Фрунзенскую набережную, Крымский мост, Храм Христа Спасителя и другие достопримечательности города. Длина новой ледовой аллеи на набережной составит 300 метров, а ширина — 20 метров.

Фото: пресс-служба Парка Горького

На катке открылись несколько павильонов проката, где можно арендовать коньки от 25 до 48 размера, комплект защиты и оставить в ячейке вещи на хранение. Цена за услугу составляет 400 рублей.

Билет на каток для взрослого в этом сезоне стоит от 400 рублей по будням в дневные часы и до 850 рублей в выходные. Детский (до 14 лет) — от 250 до 450 рублей. Со стороны Пушкинской набережной можно будет попасть в павильон повышенной комфортности. Приобрести билеты можно только онлайн на сайте. Помимо основного катка, в парке откроются две другие ледовые площадки: детский каток и хоккейная коробка. Стоимость входного билета на детский каток — от 200 рублей.