Силовики задержали двух юношей за диверсию на железной дороге

В Новосибирске ФСБ и МВД задержали двух юношей за диверсию на железной дороге

В Новосибирске сотрудники ФСБ и МВД задержали 17-летнего и 20-летнего местных жителей за поджог оборудования на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в транспортной полиции Сибири.

По данным ведомства, юноши подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Они получили сообщение в мессенджере, за диверсию им обещали заплатить 20 тысяч рублей.

В домах задержанных прошли обыски: были найдены вещественные доказательства совершенного преступления. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»).

Ранее стало известно, что три подростка из Подмосковья признались в серии диверсий по заданию с Украины.