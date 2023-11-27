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13:06, 27 ноября 2023Силовые структуры

Силовики задержали двух юношей за диверсию на железной дороге

В Новосибирске ФСБ и МВД задержали двух юношей за диверсию на железной дороге
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Новосибирске сотрудники ФСБ и МВД задержали 17-летнего и 20-летнего местных жителей за поджог оборудования на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в транспортной полиции Сибири.

По данным ведомства, юноши подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Они получили сообщение в мессенджере, за диверсию им обещали заплатить 20 тысяч рублей.

В домах задержанных прошли обыски: были найдены вещественные доказательства совершенного преступления. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»).

Ранее стало известно, что три подростка из Подмосковья признались в серии диверсий по заданию с Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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