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11:06, 27 ноября 2023Бывший СССР

Ситуацию вокруг Украины назвали результатом упертости НАТО

Помощник Путина Ушаков назвал ситуацию вокруг Украины результатом упертости НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Ситуация, сложившаяся вокруг Украины, является результатом упертости НАТО, которая отказалась от предложенной системы безопасности в Европе. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, цитирует РИА Новости.

«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», — сказал он. Ушаков также напомнил, что в начале карьеры в МИД Евгений Примаков выражал беспокойство расширением НАТО, проходившим в то время.

По его словам, в тот момент была идея создать новую систему безопасности в европейском регионе, в которой альянс наряду с другими объединениями вошел бы «под общий зонтик» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом США и другие участники НАТО отвергли предложенные правила по этому вопросу, отметил он.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина оценила перспективы вступления республики в военно-политический блок. Она заявляла, что членство страны в Евросоюзе уже стало реальностью, в то время как присоединение к НАТО пока отсутствует.

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      Кристина Есикова
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