Ситуацию вокруг Украины назвали результатом упертости НАТО

Помощник Путина Ушаков назвал ситуацию вокруг Украины результатом упертости НАТО

Ситуация, сложившаяся вокруг Украины, является результатом упертости НАТО, которая отказалась от предложенной системы безопасности в Европе. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, цитирует РИА Новости.

«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», — сказал он. Ушаков также напомнил, что в начале карьеры в МИД Евгений Примаков выражал беспокойство расширением НАТО, проходившим в то время.

По его словам, в тот момент была идея создать новую систему безопасности в европейском регионе, в которой альянс наряду с другими объединениями вошел бы «под общий зонтик» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом США и другие участники НАТО отвергли предложенные правила по этому вопросу, отметил он.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина оценила перспективы вступления республики в военно-политический блок. Она заявляла, что членство страны в Евросоюзе уже стало реальностью, в то время как присоединение к НАТО пока отсутствует.