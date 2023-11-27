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14:42, 27 ноября 2023Путешествия

Спасение унесенного штормом в море туриста в Сочи попало на видео

Shot: туриста унесло в море в Сочи во время шторма на глазах у семьи

Спасение туриста, унесенного в море в Сочи во время шторма на глазах у семьи, попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина пришел на набережную вместе с родными, чтобы посмотреть на шторм. На кадрах видно, как волна стремительно подходит к берегу и сбивает россиянина с ног.

Находившиеся рядом родственники мужчины начинают кричать от страха. Один из них пытается помочь туристу. «Быстро сюда», — говорит он.

В итоге мужчине удается подняться по лестницам на четвереньках и спастись. Отмечается, что никто из отдыхающих не пострадал.

Ранее в ноябре сообщалось, что пассажиры десятков поездов застряли на юге России из-за обрушившегося на регион шторма. Люди жалуются, что их держат в неведении и не дают еду.

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      Фариза Бацазова
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