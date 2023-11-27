Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:44, 27 ноября 2023Путешествия

Пассажиры десятков поездов застряли без еды на юге России из-за шторма

Десятки поездов застряли на юге России из-за шторма

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пассажиры десятков поездов застряли на юге России из-за обрушившегося на регион шторма. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, люди жалуются, что их держат в неведении и не дают еду. Одна из пассажирок по имени Марина рассказала, что находится в поезде уже больше восьми часов. «Во сколько мы приедем — неизвестно. Питания никакого не дают», — сообщила она.

В РЖД тем временем заявили о создании оперативного штаба. Сотрудники пытаются восстановить контактную сеть и расчистить железнодорожное полотно, однако работы осложняются продолжающимся штормом.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

«Принимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае, — отметили в компании. — К ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников. На место направлены противоразмывные поезда с необходимым материалом (щебень, бутовый камень и т. д.)».

Ранее 27 ноября стало известно, что из-за непогоды туристов закрыли в поезде АдлерМосква на несколько часов. Уточнялось, что в воскресенье, 26 ноября, поезд № 102 отправился из Адлера на час позже запланированного. Сначала состав задержался в Сочи, а потом люди более семи часов провели на станции в Лазаревском.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет

      Набережная в Сочи частично разрушилась из-за «шторма века»

      «Красивая бабушка» отсмотрела 200 женихов и выбрала 74-летнего мотоциклиста

      Скифское золото Крыма доставили на Украину

      Грузовой «Прогресс» расстыкуется с МКС в конце ноября

      В МИД рассказали об антироссийских санкциях

      В России рассказали об интересе иностранцев к Играм дружбы

      Орбан обсудил с главой Евросовета начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

      Раскрыты популярные уловки мошенников в «Черную пятницу»

      Жена футболиста Смолова похвасталась подарком от мужа за 14 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости