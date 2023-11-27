Пассажиры десятков поездов застряли без еды на юге России из-за шторма

Десятки поездов застряли на юге России из-за шторма

Пассажиры десятков поездов застряли на юге России из-за обрушившегося на регион шторма. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, люди жалуются, что их держат в неведении и не дают еду. Одна из пассажирок по имени Марина рассказала, что находится в поезде уже больше восьми часов. «Во сколько мы приедем — неизвестно. Питания никакого не дают», — сообщила она.

В РЖД тем временем заявили о создании оперативного штаба. Сотрудники пытаются восстановить контактную сеть и расчистить железнодорожное полотно, однако работы осложняются продолжающимся штормом.

«Принимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае, — отметили в компании. — К ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников. На место направлены противоразмывные поезда с необходимым материалом (щебень, бутовый камень и т. д.)».

Ранее 27 ноября стало известно, что из-за непогоды туристов закрыли в поезде Адлер — Москва на несколько часов. Уточнялось, что в воскресенье, 26 ноября, поезд № 102 отправился из Адлера на час позже запланированного. Сначала состав задержался в Сочи, а потом люди более семи часов провели на станции в Лазаревском.