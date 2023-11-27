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16:04, 27 ноября 2023Мир

Стало известно о беспрецедентной поддержке Трампа американской молодежью

NBC News: Байден уступает Трампу по рейтингу среди молодых избирателей

Фото: Jeff Blake / USA TODAY Sports / Reuters

Нынешний лидер США Джо Байден уступает американскому экс-президенту Дональду Трампу по рейтингу среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 34 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные NBC News.

В рамках фокус-группы из 250 человек Байдена поддержали 42 процента респондентов, а 46 процентов опрошенных отдали предпочтение политике Трампа, остальные воздержались.

Отмечается, что опрос может не отражать реальных настроений избирателей, так как преимущество Трампа укладывается в пределы статистической погрешности, учитывая лидерство Байдена с более значительным отрывом в рамках аналогичных опросов в июне и сентябре 2023 года, также проведенных NBC News.

В сентябре стало известно, что по результатам опроса среди американцев на президентских выборах нынешний президент Байден и экс-глава Белого дома Трамп набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.

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      Виктория Кондратьева
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