Стилисты назвали самую модную обувь на зиму

Стилисты Патрик Кенгер, Алекс Ривер и Летам Дюсон назвали самую модную обувь на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания Insider.

По мнению экспертов, актуальными станут ковбойские сапоги, которые можно сочетать с джинсами, клетчатой ​​рубашкой и кожаной курткой, а также ботинки в армейском стиле. «Я рекомендую носить их с брюками-карго, футболкой с рисунком и курткой-бомбером, чтобы показать свою внутреннюю рок-звезду», — рассказал Ривер.

Кроме того, популярность вновь обрели кроссовки на платформе, челси с массивной подошвой и сапоги с облегающим голенищем до колена. Последние рекомендуется комбинировать с шелковыми платьями и тренчем.

В заключение собеседники издания отметили дерби и слипоны. «Мне нравится сочетать слипоны с джинсами свободного покроя и кардиганом или трикотажем», — уточнил Кенгер.

Ранее дизайнер Наз Маер назвал обувь, которая была популярна в нулевых, и теперь вновь вернулась в моду. Речь идет о сапогах-гармошках, которые в тот период предпочитала носить американская поп-исполнительница Дженнифер Лопес, и ботфортах.