Популярная в нулевых обувь вновь вернулась в моду

Дизайнер Наз Маер: популярные в нулевых сапоги-гармошки вновь вернулись в моду

Дизайнер Наз Маер назвал обувь, которая была популярна в нулевых, и теперь вновь вернулась в моду. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 10 ноября.

Речь идет о сапогах-гармошках, которые в тот период предпочитала носить американская поп-исполнительница Дженнифер Лопес, и ботфортах. Во втором случае специалист дал несколько советов, которые помогут правильно подобрать подходящую модель. Так, с мини-юбками или платьями стоит носить ботфорты на плоском ходу, чтобы не придать образу вульгарности. Что касается юбок длины миди, то их можно сочетать с вариантами на каблуке.

Кроме того, Маер отметил мокасины с открытой пяткой и туфли на платформе. По словам эксперта, вторые являются довольно универсальными. «С ними можно составить элегантные и женственные образы, например, с деловыми костюмами, или отправиться на вечеринку, надев джинсы, топ и удлиненный жакет», — объяснил он.

В заключение собеседник издания выделил сапоги с удлиненным мысом, которые можно комбинировать с платьями, юбками, джинсами и белыми рубашками. «Для последних вещей выбирайте максимально броскую модель, чтобы разбавить классический образ интересной фишкой», — порекомендовал он.

Ранее Наз Маер назвал россиянам одежду, которая искажает пропорции фигуры. В первую очередь специалист отметил свитеры с объемными горловинами. По его словам, слишком плотная вязаная ткань вещи может зрительно утяжелить зону шеи и укоротить ее, а также сделать лицо более округлым.