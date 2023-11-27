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14:42, 27 ноября 2023Экономика

Цены на золото рекордно выросли

FT: стоимость золота достигла максимума за полгода

Фото: Pixfiction / Shutterstock / Fotodom

Стоимость золота, традиционно считающегося защитным активом при неблагоприятных и непредсказуемых событиях, 27 ноября превысила две тысячи долларов за унцию, достигнув максимума за полугодие. Об этом сообщает Financial Times (FT), уточняя, что с начала месяца рост цен составил 1,5 процента.

Аналитики связывают рост цен на драгметалл с ослаблением доллара и уверенностью инвесторов в том, что Федеральная резервная система США (ФРС, местный ЦБ) пока не станет ужесточать денежно-кредитную политику.

Спотовая цена золота в понедельник поднималась до 2013,1 доллара за унцию. Такой показатель стал максимумом с мая. При этом контракты на драгметалл с поставкой в декабре на нью-йоркской бирже COMEX в этот же день достигали 2013,4 доллара за унцию.

В конце октября цены на золото продемонстрировали рост на фоне новостей о масштабной наземной операции армии Израиля в cекторе Газа. При этом с начала года стоимость драгметалла увеличилась уже на 10,2 процента. По мнению экспертов, стоимость золота способна побить исторический рекорд 2020 года, когда этот показатель составил 2075,47 доллара за унцию.

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      Лилиана Набиуллина
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