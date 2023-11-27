Турист изнасиловал женщину в ее доме и ушел после обнаружения Библии на столике

Турист изнасиловал женщину в ее доме в Мельбурне и отправился в тюрьму

Пьяный турист в Мельбурне изнасиловал женщину, пытавшуюся ему помочь, и отправился в тюрьму на восемь лет. Об этом сообщает местное издание The Age.

Уточняется, что 36-летний преступник попросил пострадавшую помочь ему найти дорогу. Та согласилась, однако после разговора мужчина последовал за ней до ее дома. Он затащил девушку в одну из спален и начал насиловать. Вскоре турист обнаружил на столике возле кровати Библию и ушел, поняв, что девушка религиозна.

Суд постановил, что гражданин Фиджи будет иметь право на досрочное освобождение лишь через четыре года заключения.

Ранее сообщалось, что сотрудник таможни Гонконга изнасиловал пьяную туристку из Швеции. Нарушителя удалось взять под стражу, максимальное наказание по предъявляемому ему обвинению — пожизненный тюремный срок.

