В Израиле призвали объявить Маска персоной нон грата

Главред Haaretz Соломон осудила визит Маска в Израиль, назвав его антисемитом

Израильские власти должны объявить бизнесмена, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска персоной нон грата, заявила главный редактор английской версии израильской газеты Haaretz Эстер Соломон. С таким призывом она выступила в соцсети X.

Она осудила приезд предпринимателя в еврейское государство, назвав его «откровенным антисемитом». Несмотря на это, отметила главред, Маска радушно приняли в стране. «[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, опускаясь до новых глубин морального подхалимажа, устраивает ему пиар-визит в кибуцы, разрушенные ХАМАС», — написала Соломон.

По ее мнению, израильский премьер и американский бизнесмен являются «желчными и продажными».

Ранее Маск прокомментировал обвинения ряда СМИ в антисемитизме. Он назвал их фальшивыми и подчеркнул, что в них «нет ничего более далекого от правды».