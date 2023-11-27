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15:00, 27 ноября 2023Среда обитания

В Москве обнаружили «дом-монстр»

На юго-востоке Москвы на видео сняли «дом-монстр» со свисающими сосульками

На юго-востоке Москвы обнаружили «дом-монстр». Внимание на него обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

Речь идет о доме, расположенном в Нижегородском районе столицы. На записи, снятой очевидцами, можно наблюдать жилое здание с наледью на окнах и свисающими сосульками с балконов нескольких этажей. При этом в нескольких незаледеневших окнах дома горит свет.

«Интересно, что это», — прокомментировала увиденное девушка, снявшая видеоролик. Автор сообщения не назвал причину появления скоплений льда на доме, однако предостерег москвичей от хождения под его окнами.

Ранее в ноябре стало известно, что жители Петрозаводска испугались «кровавых» сосулек, появившихся на крыше дома на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. Снег на дорогах и стены дома также окрасились неизвестным веществом красного цвета.

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      Полина Кислицына
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