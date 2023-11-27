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15:16, 27 ноября 2023Мир

В НАТО признали провал контрнаступления Украины

Столтенберг: Киев провалил наступление с оружием НАТО, нельзя недооценивать РФ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Киев провалил контрнаступление даже с оружием НАТО, признал генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта», — сказал он.

По его словам, это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Ее индустрия переведена в военный режим, страна способна снабжать армию боеприпасами и техникой, что помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые рассчитывали в альянсе, добавил Столтенберг.

Сигнал от стран НАТО по итогам встречи глав МИД и предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне будет заключаться в том, что объединение стоит на стороне Украины, напомнил генсек альянса.

Ранее Столтенберг прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Полноценное членство Украины в альянсе во время вооруженного конфликта невозможно, подчеркнул он.

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      Виктория Кондратьева
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