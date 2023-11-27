Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта

Столтенберг: НАТО не примет Украину в альянс во время конфликта

Полноценное вступление Украины в НАТО во время вооруженного конфликта невозможно. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Генсек альянса также отметил, что не готов предсказать решение саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но отметил, что на встрече глав МИД альянса в Брюсселе, которая пройдет 28-29 ноября, «все союзники согласуют рекомендации в реформах Украины, которые приблизят ее к членству».

Ранее Столтенберг рассказал, что Турция решила затянуть сроки и не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО. Он добавил, что страна не сделает этого до встречи глав МИД стран альянса.