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14:42, 27 ноября 2023Мир

Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта

Столтенберг: НАТО не примет Украину в альянс во время конфликта

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Полноценное вступление Украины в НАТО во время вооруженного конфликта невозможно. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Генсек альянса также отметил, что не готов предсказать решение саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но отметил, что на встрече глав МИД альянса в Брюсселе, которая пройдет 28-29 ноября, «все союзники согласуют рекомендации в реформах Украины, которые приблизят ее к членству».

Ранее Столтенберг рассказал, что Турция решила затянуть сроки и не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО. Он добавил, что страна не сделает этого до встречи глав МИД стран альянса.

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      Дарья Балацкая
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