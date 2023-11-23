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12:47, 23 ноября 2023Мир

Турция решила затянуть сроки вступления Швеции в НАТО

Reuters: Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО до встречи глав МИД

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция решила затянуть сроки и не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО до встречи глав МИД стран альянса, которая состоится 28-29 ноября. Об этом заявило агентство Reuters.

Также РИА Новости дополнительно со ссылкой на источники в администрации президента Турции сообщает, что Анкара не давала никаких обязательств перед НАТО по срокам на ратификацию членства Стокгольма.

Ранее глава Министерства обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил приверженность Анкары своим обещаниям по ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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      Максим Габриелян
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