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21:31, 27 ноября 2023Мир

В Пентагоне в закрытом режиме обсудят военную стратегию США по России

Совет Пентагона 5-6 декабря в закрытом режиме обсудит военную стратегию по РФ

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Совет по оборонной политике Пентагона проведет закрытые заседания, в рамках которых планирует обсудить стратегию военного ведомства США в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что заседания состоятся 5-6 декабря. Ожидается, что на встречах проведут брифинги «по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года». Кроме того, будут обсуждаться конфиденциальные данные о действиях РФ, полученные во время проведения ею спецоперации на Украине.

Ранее в Пентагоне заявили, что США считают Россию острой угрозой в киберпространстве. В Минобороны США подчеркнули, что Россия якобы наращивает свои возможности в шпионаже, влиянии, а также проведении атак. В ведомстве добавили, что в случае необходимости Москва будет готова провести новые кибератаки на Соединенные Штаты и их союзников.

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      Марина Совина
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