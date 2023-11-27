В России назвали отрасль с наибольшим ростом зарплат

РБК: зарплаты в IT-секторе выросли на 8,5 процента по итогам октября

IT-сектор оказался лидером среди российских отраслей по темпам роста зарплат. По состоянию на конец октября увеличение окладов в этой категории составило 8,5 процента в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob.

По сравнению с началом 2023 года зарплаты в российском IT-секторе в октябре выросли в чуть меньшей степени — на 6,4 процента. При этом годовой прирост предлагаемых окладов в этой отрасли в 2022-м составлял 19,1 процента, а в 2021-м — 26,3 процента, уточнили эксперты.

Рост зарплат аналитики также зафиксировали в строительном секторе. В этой отрасли размеры окладов сотрудников увеличились на 7,1 процента в годом выражении и на 5,4 процента в сравнении с началом этого года. Аналогичный годовой прирост был также замечен в отрасли маркетинга рекламы, маркетинга и PR. В свою очередь, размер предлагаемых зарплат в сегменте управления персоналом за этот период времени увеличился на 6,7 процента, а в банковском секторе — на 6,5 процента.

При этом эксперты заявили об отсутствии предпосылок для снижения зарплат не только в IT-отрасли, но и в других категориях российского рынка труда. Этому будут способствовать инфляционные риски и жесткая конкуренция за персонал со стороны работодателей, пришли к выводу в SuperJob.

Ранее издание РБК со ссылкой на исследование Robovoice и HeadHunter сообщило о резком росте спроса на многозадачных сотрудников в России. Интерес работодателей к такому типу соискателей с начала года увеличился почти в три раза (на 181 процент) по сравнению с 2021-м. Сейчас в «многостаночниках» нуждаются представители большинства ключевых отраслей российской экономики — от сельскохозяйственного до финансового сектора.