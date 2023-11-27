В российском регионе задержали иностранца за совращение детей

Гражданин Таджикистана совратил двух детей из Приморья и попал под следствие

В Приморский край доставили 33-летнего гражданина Таджикистана, совратившего детей в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая по август мужчина отправлял двум маленьким детям из Приморского края интимные фотографии. Силовикам удалось установить личность преступника. Выяснилось, что это иностранец, проживающий в Иркутске. Его задержали и доставили на территорию края для расследования дела.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 5 стать 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Вскоре решится вопрос об аресте фигуранта.