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20:34, 27 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали иностранца за совращение детей

Гражданин Таджикистана совратил двух детей из Приморья и попал под следствие

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Приморский край доставили 33-летнего гражданина Таджикистана, совратившего детей в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая по август мужчина отправлял двум маленьким детям из Приморского края интимные фотографии. Силовикам удалось установить личность преступника. Выяснилось, что это иностранец, проживающий в Иркутске. Его задержали и доставили на территорию края для расследования дела.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 5 стать 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Вскоре решится вопрос об аресте фигуранта.

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      Екатерина Кашурникова
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