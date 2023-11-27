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22:14, 27 ноября 2023Мир

В Шотландии отказались оправдывать ведьм

The Times: в Шотландии не поддержали реабилитирующий жертв охоты на ведьм закон

Фото: Carla Carniel / Reuters

Правительство Шотландии не поддержало законопроект, оправдывающий женщин, обвиненных в колдовстве с XVI по XVIII века. Об этом сообщает газета The Times.

С соответствующей инициативой посмертно реабилитировать жертв охоты на ведьм выступила парламентарий Натали Дон. По ее словам, отсутствие подобных мер «продлевает женоненавистничество». Однако кабмин решил отложить решение данного вопроса.

Как отмечает издание, по Закону о колдовстве около четырех тысяч женщин в Шотландии были подвергнуты пыткам и были осуждены в период с 1563 по 1736 год.

В 2020 году католическая церковь немецкого города Айхштет извинилась за сожжение ведьм спустя 400 лет молчания.

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      Марина Совина
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