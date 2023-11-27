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18:40, 27 ноября 2023Мир

В США негативно оценили работу американских ЗРК Patriot на Украине

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: поставленные Киеву ЗРК Patriot оказались дорогим хламом

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались неэффективны против отражения российских ударов. Об этом заявил экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Украина не имеет какой-либо эффективной системы ПВО. И у США нет систем, которые они могли бы им предложить, несмотря на разговоры о том, что мы собираемся их предоставить. У нас их нет. Мы уже предоставили батарею ЗРК Patriot, который оказался неэффективным, дорогим хламом», — заявил он.

Ранее стало известно, что Киев попросил у западных партнеров передать ему системы ПВО на время зимы. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также раскрыл, что Украина надеется получить в ближайшее время еще один комплекс Patriot.

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      Виктория Кондратьева
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