В США подтвердили наличие планов ликвидации Ким Чен Ына

Daily Beast: было разработано несколько планов убийства Ким Чен Ына

Американское издание Daily Beast подтвердило разработку нескольких планов ликвидации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Как минимум один из них был профинансирован южнокорейской разведкой.

В частности, существовал план свержения властей Северной Кореи в 2017 году. Данный план поддерживался южнокорейской разведкой и президентом Пак Кын Хе. Однако после ее смещения в том же году к власти пришел президент Мун Чжэ Ин, который прекратил финансирование плана из-за желания перезагрузить отношения с Пхеньяном. Согласно этому планы, агенты должны были приобрести оружие в Хабаровске для проведения операции.

Кроме того, один из планов предполагал ликвидацию Ким Чен Ына в ходе его визита во Владивосток. Однако северокорейская разведка узнала об этих планах и отменила поездку.

Ранее Ким Чен Ын ознакомился со снимками городов Южной Кореи, которые были сделаны спутником-разведчиком Северной Кореи 24 ноября.