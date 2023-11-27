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15:49, 27 ноября 2023Мир

В США подтвердили наличие планов ликвидации Ким Чен Ына

Daily Beast: было разработано несколько планов убийства Ким Чен Ына

Фото: Mikhail Metzel / Globallookpress.com

Американское издание Daily Beast подтвердило разработку нескольких планов ликвидации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Как минимум один из них был профинансирован южнокорейской разведкой.

В частности, существовал план свержения властей Северной Кореи в 2017 году. Данный план поддерживался южнокорейской разведкой и президентом Пак Кын Хе. Однако после ее смещения в том же году к власти пришел президент Мун Чжэ Ин, который прекратил финансирование плана из-за желания перезагрузить отношения с Пхеньяном. Согласно этому планы, агенты должны были приобрести оружие в Хабаровске для проведения операции.

Кроме того, один из планов предполагал ликвидацию Ким Чен Ына в ходе его визита во Владивосток. Однако северокорейская разведка узнала об этих планах и отменила поездку.

Ранее Ким Чен Ын ознакомился со снимками городов Южной Кореи, которые были сделаны спутником-разведчиком Северной Кореи 24 ноября.

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      Максим Габриелян
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