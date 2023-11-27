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09:50, 27 ноября 2023Мир

В США призвали Украину забыть о потерянных территориях

Дипломат США Хаас: Украине придется забыть об утерянных территориях

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украине стоит смириться с утратой территорий, поскольку они уже не вернутся в состав страны. К этому Киев призвал экс-президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью телеканалу CNN.

«Идея, что Украина вернет 20 процентов территории, которые сейчас принадлежат России, призрачна, предпосылок, что это удастся сделать, сейчас нет», — сказал американский дипломат.

Он предложил Украине сконцентрироваться на сохранении оставшихся территорий и подчеркнул, что из-за отсутствия успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поддержка Запада будет снижаться.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер рассказал, что Вашингтон оставит Украину без нового пакета военной помощи до конца 2023 года. Он уточнил, что имеющиеся трудности связаны с ситуацией с безопасностью на границе США с Мексикой.

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      Семен Александров
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