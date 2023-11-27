В трех российских городах ввели режим «черного неба»

В Красноярске, Ачинске и Назарово ввели режим «черного неба»

Режим «черного неба», или неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), ввели в трех городах Красноярского края. Такая информация появилась на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Режим действует с 19:00 понедельника, 27 ноября. В Красноярске он продлится до 19:00 30 ноября, в Ачинске и Назарово — до 19:00 28 ноября. В ведомстве отметили, что на территории перечисленных городов усилен мониторинг качества атмосферного воздуха.

Сотрудники Роспотребнадзора также напомнили жителям российских городов о необходимости придерживаться определенных правил в случае ухудшения ситуации: не открывать окна, увлажнять воздух в домах, не выходить на улицу без необходимости и пить больше воды.

В предыдущий раз режим «черного неба» был введен в Красноярске и Минусинске в начале октября. В обоих городах он продлился больше двух суток.