Важность повышения пенсионного коэффициента для некоторых россиян объяснили

Доцент Иванова-Швец рассказала о повышении пенсии тем, кто оформляет ее впервые

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила важность повышения пенсионного коэффициента для некоторых россиян. Ее слова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, этот параметр является значимым для тех, кто впервые оформляет пенсию, а также для работающих пенсионеров.

Иванова-Швец отметила, что при выходе на пенсию страховая часть зависит от количества заработанных баллов и от стоимости коэффициента. В 2023 году он составит 133,05, соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

«Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов его пенсия уже составит 1330,5 рубля», — рассказала специалист.

Работающим пенсионерам с августа ежегодно производят перерасчет пенсий на стоимость максимум трех пенсионных баллов. Их стоимость рассчитывается в зависимости от года, в котором оформлялась пенсия. Кроме того, правительство каждый год повышает стоимость балла с учетом роста цен, также при индексации для тех, кто уже получает пенсию, учитывается пенсионный коэффициент.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал способы, позволяющие увеличить размер будущей пенсии. Он напомнил, что в течение жизни у человека должен быть накоплен определенный стаж и определенное количество пенсионных баллов.

